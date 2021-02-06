TMT Mücahitler Derneği'nden mesaj

TMT Mücahitler Derneği, Arpalık Şehitlerini ve Nalbantoğlu’nu rahmet ve şükranla andı

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ın; Türklük uğruna canlarını veren Arpalık şehitlerinin katledilişlerinin 57'inci yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Bora, 6 Şubat 1964'te Rumların Akritas Planı uyarınca Arpalık köyüne saldırdığını ve köyü savunan Mücahitlerden 5 kahramanı şehit ettiklerini belirterek, aziz şehitleri rahmetle ve şükranla andı.

NALBANTOĞLU'NUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora, 6 Şubat'ın mukavemetçi, mücahit, siyasal ve sosyal tarihte derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun, Koca Reis'in, 41’inci ölüm yıl dönümü olduğunu da hatırlattı ve Nalbantoğlu'nu andı.



Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun Kıbrıs Türk halkına ve davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçtiğini vurgulayan Bora, şu ifadeleri kullandı:"Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, serdar, mücahit komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP kurucusu, milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri, adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'dir.Koca Reis'i ölümünün 41'inci yıl dönümünde Rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu Şad olsun."Bora, şehitlerin kanları ve Koca Reis gibi değerli ve unutulmaz kahraman liderler sayesinde bugün egemen KKTC devletinde geleceğe güvenle bakabildiklerini belirterek, "Anavatan- Yavru vatan beraberliğinde devletimizi sonsuza kadar yaşatmak azmi ve kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.