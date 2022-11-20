Töre: “Çocuklara mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak hepimizin görevi”

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Dünyanın en masum varlıkları olan çocuklara, hak ettikleri zemini sağlamak, mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak hepimizin görevidir. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım” dedi.
Çocukların yetişkinlerden daha farklı haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM’nin, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflediğini, cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkelerini benimsediğini belirten Töre, şunları ekledi:
“Dünyanın en masum varlıkları olan çocuklara, hak ettikleri zemini sağlamak, mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak hepimizin görevidir. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım. Bu sorumluluk ve bilinçten hareketle, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, tüm çocuklarımıza iyilik ve sevgi dolu bir yaşam diliyorum.”