Töre: "Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında önemli bir görev"

Töre: "Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında önemli bir görev"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, First Fm'in yeni yaşını kutladı.

Töre, mesajında şunlrı kaydetti:

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"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel yayın kuruluşu olan First FM’nin yeni yaşının mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum.

First Fm’in ardından birer birer açılan özel yayın kuruluşlarımız, Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında geçmişten bugüne çok önemli katkılar yapmışlardır.

Bundan sonraki süreçlerde de KKTC’nin tanınması, ambargoların kaldırılması ve gençliğimizin önünün açılması konularında verdiğimiz mücadelelerde katkılarının devam edeceğine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yaşınızı kutlar, tüm çalışma arkadaşlarınıza görevlerinde başarılar dilerim."

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