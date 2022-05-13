Töre’den Öğrencilere: “Atatürk’ün ‘Ne mutlu türküm diyene’ ifadesi milli ülkünüz olmalı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Ulu Önder Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinin hepimizin milli ülküsü olması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi öğrencileri misafir etti.

Karaoğlanoğlu İlkokulundan 63 öğrenci, 4 öğretmen eşliğinde Meclis’i ziyaret etti. Ziyarette Meclis’in işleyişi hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Çocuklar ile bir araya gelen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, onlara hitap ederek Ulu Önder Atatürk’ün 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini anımsattı.

“Çocuklar bizlerin geleceğidir, büyüklerin mutluluk kaynağıdır” diyen Töre, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hiçbir zaman eksik etmemelerini istedi.

Daima sevgiyi öğrenmek gerektiğini ve kavga etmekten uzak durmak gerektiğini ifade eden Töre, şunları kaydetti:

“Biz bugün buralardayız. Yarın sizler geleceksiniz. Kimileriniz bu Meclis’te bir çalışan olacak. Kimleriniz ise Meclis’te Milletvekili, Bakan, Başbakan ya da Meclis Başkanı olacak…Daima idealleriniz olmalı. Andımızı ezbere bilmeniz ve onun gereklerini yerine getirmeniz gerekir. Bizler Türküz ve Atatürk’ün çocuklarıyız…”

Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinin hepimizin milli ülküsü olması gerektiğini kaydeden Töre, çocuklara ve onları eğiten öğretmenlere inandığını söyledi ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanacaklarına emin olduğunu belirtti.

Öğrenciler ziyaret kapsamında Meclis bünyesindeki Şehit Milletvekili Cengiz Ratip Kütüphanesi’ni ziyaret ederek bilgiler aldı.

Ardından Genel Kurul Salonuna geçen öğrencilere Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan tarafından bilgiler verildi.

Genel Kurul ziyareti sırasında Karaoğlanoğlu İlkokulu 5.sınıf öğrencisi Nebahat Erdal, Mustafa Kayabek’in yazdığı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşamında her zaman seslendirdiği “Benim iki bayrağım var” şiirini kürsüden okudu.

Şiir, aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın resmi ile birlikte poster olarak çocuklara hediye edildi.