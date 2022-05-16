Tüketiciler Derneği,yeni hükümetten beklentilerini açıkladı

Tüketiciler Derneği, yeni hükümetin denetimsiz piyasaya acil olarak müdahale etmesini ve tüketicileri koruyacak çalışmaları başlatmasını istedi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümet kutlanırken, hükümetten beklentiler ortaya kondu.

Denetimsiz piyasaya acil olarak müdahale edimesinin Derneğin öncelikli beklentisi olduğunun vurgulandığı açıklamada, fahiş fiyatlar karşısısnda tüketicileri koruyacak çalışmaların acil olarak başlatılması için çağrı yapıldı.