Türkiye'den gelen heyetin katılımıyla bakanlıkta toplantı

Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarının da katılımıyla koronavirüs (Covid 19) konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda, salgındaki son durum ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Uzman Doktor Serap Çetin Çoban katıldı.

Toplantıda, Covid 19 salgınının dünya genelindeki son durumu, ülke genelinde salgın aşamasına göre alınması gereken önlemler ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon bulaşmaması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda, “KKTC’de alınan önlemlerin yerinde ve doğru” olduğu, bu süreç içerisinde istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Toplantıya, bakanlık yetkilileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Klinik Şefleri, Tabipler Birliği ve Tıp-İş temsilcileri ile Enfeksiyon Komitesi üyeleri de yer aldı.