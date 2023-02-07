Türkiye’deki iki kafile daha KKTC’ye döndü

Spor müsabakaları sebebiyle, deprem bölgesinde bulunmayan Düzce'de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç kız hentbol takımı Ankara üzerinde havayoluyla Ercan’a geldi.
Başbakan Ünal Üstel ilerleyen saatlerde de deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi genç erkek voleybol takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji genç kız voleybol takımı kafilelerinin Adana üzerinden KKTC’ye geleceğini bildirdi.