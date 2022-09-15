UBP Milletvekili Berova ve CTP Milletvekili Candan, AKPA toplantısına katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, 12 – 13 Eylül tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına katıldı.
Komite toplantısında, Rusya – Ukrayna arasındaki gerilimin yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerini yakından ilgilendiren Batı Balkanlar’daki siyasi gelişmeler, Suriye ve Libya’daki barış süreci ve Doğu Akdeniz’deki sorunlar ile birlikte Kıbrıs konusu da konuşuldu.