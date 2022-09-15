UBP Milletvekili Berova ve CTP Milletvekili Candan, AKPA toplantısına katıldı

UBP Milletvekili Berova ve CTP Milletvekili Candan, AKPA toplantısına katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, 12 – 13 Eylül tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına katıldı.

banner91
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekilleri Berova ve Candan temasları boyunca çeşitli ülkelerden Parlamenterler ile bir dizi ikili temas da gerçekleştirdi.

Komite toplantısında, Rusya – Ukrayna arasındaki gerilimin yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerini yakından ilgilendiren Batı Balkanlar’daki siyasi gelişmeler, Suriye ve Libya’daki barış süreci ve Doğu Akdeniz’deki sorunlar ile birlikte Kıbrıs konusu da konuşuldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çeler: “Girne Çarşamba Pazarı’nın sorunları...
Çeler: “Girne Çarşamba Pazarı’nın sorunları...
  1. Kıbrıs
﻿