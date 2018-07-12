ULUÇAY, KOROLAR FESTİVALİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali kapsamında KKTC’de bulunan koroların temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Uluslararası Korolar Festivali Direktörü Erkan Dağlı, 14 Temmuz’a kadar devam edecek festival için büyük heyecan taşıdıklarını ifade ederek, festivale Türkiye’nin bir çok bölgesinden katılım olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dağlı, desteğinden dolayı Başkan Uluçay’a teşekkür ederken cuma günü sona erecek festivalde konukların güzel izlenimlerle ülkeden ayrılacaklarına inandığını söyledi ve festivalin ülke turizmine de büyük bir katkısı olduğunu düşündüğünü belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, konuşmasında birbirinden değerli bir çok sanatçıyı Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede düzenlenen festivalin, koroların geliştirilmesi ve dolayısıyla sanatın gelişmesine önemli bir katkı yaptığını söyledi.

Festivalin ayrıca ülkenin tanıtılmasında da büyük katkıları olduğunu ifade eden Uluçay, turizm açısından da bakıldığında festivalin önemli ürettiğini kaydetti.

Uluçay, korolarda yer alan 1000’e yakın koristin ülkede bulunmasının, bundan sonraki süreçlerde de sadece kültür ve sanata değil ülkenin gelişimine de fayda sağlayacak bir organizasyona da dönüştüğüneinandığını vurgulayarak, bu organizasyonda Erkan Dağlı’nın büyük emekleri olduğunu söyledi.

Organizasyonun büyük uğraşlar gerektiren bir iş olduğunu anımsatan Başkan Uluçay, 3.kez yapılıyor olmasının da festivalin başarısını ve amacına ulaştığını da gösterdiğini kaydetti.

Uluçay konuşmasında festivale katkı koyan bütün sanatçılara teşekkür etti.