Uluçay, Nuri Çevikel için mesaj yayınladı

Bir dönem milletvekilliği yapan ve Türkiye’de akademisyenlik yapan Prof. Dr. Nuri Çevikel, hayatını kaybetti.

CTP'nin, 'Birleşik Güçler' adayı olarak 2003’te Gazimağusa Milletvekili seçilen Çevikel'in görev yaptığı Urfa’daki Harran Üniversitesi’nde bu sabah karşı kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

ULUÇAY’DAN MESAJ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Milletvekili Prof. Dr. Nuri Çevikel'in hayatını kaybetmesinden dolayı mesaj yayımladı.

Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

"Eski Milletvekillerimizden Prof. Dr. Nuri Çevikel’in hayatını kaybetmiş olmasından dolayı derin bir üzüntü duymaktayım.

Sayın Çevikel, Kıbrıs tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan Annan Planı döneminde Milletvekilliği görevini yürütmüş ve akademik deneyimlerini siyaseti ile birleştirerek toplumumuza önemli katkılar sağlamıştır.

Sayın Çevikel’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim."