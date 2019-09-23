Üstel: “Duyarlı gençlerin yaptıkları, tüm topluma örnek olsun”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tamamen gönüllülerden oluşan ve sosyal medyadan örgütlenerek biraraya gelen ve çevre konularında örnek organizasyonlarla çevre temizliği gerçekleştiren duyarlı gençlerin oluşturdukları Take Action Cyprus’u temsilen, Elin Yurtdaş ve Aydın Hocanın’ı davet ederek, bir süre görüştü...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, çevre konularına duyarlı gençlerin faaliyetlerini bir süreden beridir takip ettiklerini ve ortaya koymuş oldukları bu duyarlı davranışın takdir edilmesi amacıyla onlara davet gönderdiklerini dile getirdi.

“Böylesi çevreye duyarlı gençlerimizin, tamamen gönüllülük temelinde ortaya koymuş oldukları bu güzel organizasyonlar, dilerim ki tüm topluma örnek olsun” diyen Bakan Üstel, “gençlerimizin bu duyarlılığı karşısında bizler de kayıtsız kalamazdık.Bakanlık olarak her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu onlarla paylaşmak istedik” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkenin bir turizm adası olması nedeniyle, herkesin böylesi bir bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin temiz bir hale getirilmesine katkı koyacak her türlü adımın yanında olacaklarının altını çizdi.

Take Action Cyprus üyeleri ile ileriki günlerde daha geniş bir katılımla bir araya gelecekleri konusunda anlaştıklarını da dile getiren Bakan Üstel, toplantıda hem gençlerin çevre konularındaki görüşlerini almak hem de gençlerin bundan sonra gerçekleştirecekleri çevresel etkinliklere nasıl destek olunacağını görüşüp belirleyeceklerini dile getirdi.

Take Action Cyprus’u temsilen, Bakan Üstel’in daveti üzerine görüşmeye gelen Elin Yurtdaş ve Aydın Hocanın da, kabulde yaptıkları konuşmalarda, Bakan Üstel’in bu davranışı ile ne kadar doğru bir şey yaptıklarını bir kez daha anladıklarını dile getirerek, Bakan Üstel’in davetinin onları daha da motive ettiğini belirttiler.

Take Action Cyprus’un oluşum amacı ve faaliyetleri hakkında Bakan Üstel’e bilgi veren gençler, Bakanlığın desteği ile amaçlarını daha etkili bir biçimde topluma yansıtabileceklerini, bunun da toplumdaki çevre konularına olan duyarlılığın daha hızlı bir biçimde arttırılmasına katkı koyacağına inandıklarnı belirttiler