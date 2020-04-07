Vakıflar İdaresi'nden çağrı

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, yazılı bir açıklama yaparak, herkesi iyilik yapmaya çağırdı.

“Ninelerimizin, dedelerimizin yüzyıllar önce bağışladığı vakıf malları bugün bizim yardımımıza koştu. Bu mallardan elde edilen gelirlerle halkımızın yanında olduk; olmaya da devam edeceğiz” denilen açıklamada KKTC’de virüs önlemlerinin alınmaya başladığı tarihten itibaren idare olarak toplam 550 bin TL’lik yardım yapıldığını kaydetti.

Bu yardımların gıda ve temizlik malzemesi yardımları şeklinde gerçekleştiğini ifade eden idare, açıklamasına şöyle devam etti:

Hazırlanan paketler İçişleri Bakanlığı, Belediyeler, engelli dernekleri aracılığı ile halka ulaştırıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardım paketi dağıtımı olarak bir rol üstlenmese de bir miktar paket bölgelerde bulunan İyilik Gönüllüleri aracılığı ile devlet organlarının yetişemediği yerlerde ihtiyaçlılarla ulaştırıldı.

Ayrıca, İyilik Gönüllüleri düzenledikleri kampanyalarla bağış yapmak isteyenleri ihtiyaçlılarla buluşturdu.

Bu yardımlar yapılırken hiçbir din dil ırk siyasi görüş vb. ayrımı yapılmadı. En ihtiyaçlıların yardım alması hedeflendi. Engelliler, işsizler, üniversiteler, yabancı öğrenciler ve ihtiyaçlı ailelere yardımlar yapıldı.

Tüm kurumlar ve STK’larla ayrım gözetmeksizin işbirliği yapıldı, yapılmaya da devam edecektir.

Tüm bu yardımlara rağmen, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kaynakları sınırlıdır. Yetişebildiği insan sayısı sınırlıdır. Bu zor süreçte toplumumuzun en az yarayı alarak kurtulabilmesi için herkesin katkı koyması çok önemli. Haydi Kuzey Kıbrıs! Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız!

HADE HEP BERABER İYİLİK YAPALIM!

Ne yapabilirsiniz?

Bölgenizdeki İyilik Gönüllüleri ile irtibata geçip gönüllü olabilirsiniz.

Bölgenizdeki İyilik Gönüllüleri ile irtibata geçip bağış yapabilirsiniz.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağışta bulunabilirsiniz.

Vakıf mallarını bağışlayan atalarımız şimdiki gibi lüks yaşamıyordu, yine de vakıfları kurdular. Bu zor günlerde imkânı olan herkes yardım ve iyilik yapmalı; az veya çok diye düşünmemeli. Bu sıkıntıları ancak dayanışma içinde olursak aşabiliriz.”