Veli Tümerkan, hayatını kaybetti

Gazeteci, BRT eski müdürlerinde Mete Tümerkan’ın babası Veli Tümerkan bu sabahın erken saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Veli Tümerkan 82 yaşında idi.

Veli Tümerkan , Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

UZUN YILLAR EĞİTİMCİ OLARAK HİZMET VERDİ

Aslen Akıncılarlı olan Veli Türmerkan 1940 doğumlu idi.

Topluma eğitimci olarak hizmet veren Tümerkan, Koççat ve Akıncılar Köylerinde uzun yıllar ilk ve orta eğitimde öğretmen olarak görev yaptı. Son olarak 1983-1992 yılları arasında Türk Maarif Kolejinde öğretmen olarak hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Veli Türmerkan uzun yıllar da Akıncılar Gençlik Kulübüne Başkan ve yönetici olarak hizmet verdi.

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde yılmaz bir mukavemetçi olarak görev alan Tümerkan, 20 Mart 2022 Pazar günü (bugün) saat 14:00’te Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek. Veli Tümerkan evli ve iki çocuk babasıydı.