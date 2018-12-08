Yarın taburcu olması bekleniyor

Yarın taburcu olması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Gazimağusa Devlet Hastanesinde bu sabah, kolonoskobi polipektomi ve hemoroidektomi işlemi yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Akıncı’nın yarın taburcu olması bekleniyor.

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