Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevi yönetimi kursu düzenleyecek

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, 29-30 Temmuz’da 2 gün sürecek bakımevi yönetimi kursu düzenleyecek.

Dernek’ten yapılan açıklamamada, kursun Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 09.30- 16.30 saatleri arasında yapılacağı ve ücretsiz olacağı kaydedildi.

Kursun yöneticiler, bakımevi sahipleri ve bu sektöre yatırım yapacak olan kişilere yönelik olduğu belirtilen açıklamada, farklı ülkelerde yaşlı bakımı politikaları, insan kaynakları yönetimi, bakımevlerinde stratejik ve finansal zorluklar ile öneriler, ileri yaş turizmi ve bakımevi sektöründe Türkiye örneği konularına değinileceği ifade edildi.

Açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin aşağıdaki link’ten kayıt yaptırması gerektiği, daha fazla bilgi için 05488402353 numaralı telefondan derneğe ulaşılabileceği kaydedildi:

“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnL59A18Mrzb3deAzjgLKzqaJ_wXHxJII3ZbWaPWQnPy0gkQ/viewform?usp=sf_link“