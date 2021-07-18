YDP: "Biz buradayız ve yanındayız"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), TC Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yaptı sırada Meclis önünde miting düzenleyeceğini açıkladı.

YDP’den yapılan açıklamada, saat 15.00’te Kuğulu Park’ta toplanıp Meclis önüne yürüneceği belirtildi.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Biz Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmaya kilitlenmiş durumdayız. Konuşmanın detaylarını heyecanla bekliyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanına yapılan saygısızlığı asla hoş göremeyiz. Ona yapılan saygısızlık o makama yani Türkiyeye yapılan bir saygısızlıktır. Biz yarın Sayın Cumhurbaşkanının şahsında Anavatana, bayrağa ve devlete saygı ve sevgimizi göstermek için orda olacağız ve bunun için ‘biz buradayız ve yanındayız’ diyeceğiz. Gereken tüm hazırlıkları yaptık. Sayın Cumhurbaşkanını bekliyoruz..."