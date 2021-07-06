YDP Gençlik Kolları'ndan CTP'ye ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz, ziyarette, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Akdeniz ile görüştü.

Yakın zamanda baba olan Erhürman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ve çiçek takdim eden YDP Gençlik Kolları, CTP Gençlik Kolları ile de görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamaya göre, YDP’li gençlerin ziyaretine teşekkür eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Gençler olarak bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Benim size en önemli tavsiyem kitap ayırt etmeksizin okumanız. Ülkenin okumuş kendini yetiştirmiş gençlere çok ihtiyacı var.Bu ihtiyacı karşılamak içinde donanım anlamında kendinizi geliştirmeniz ve bol bol okumanız gerekmektedir” dedi.

YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz da, “YDP gençliği olarak ülke gençlerinin menfaatine olacak her türlü plan ve projenin içerisinde oluruz. Önemli olan ülke gençlerinin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. Bunun içinde ideoloji veya parti ayırt etmeksizin herkes ile iş birliğine açığız” ifadelerini kullandı.

CTP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Akdeniz de, kendilerine yapılan bu ziyaretten çok memnun olduklarını vurgulayarak, kendilerinin de her türlü istişareye açık olduklarını belirtti.