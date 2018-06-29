YEDİKONUK-KUZEY SAHİL ÇEVREYOLU BAĞLANTISI TAMAMLANIYOR





Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolunu birbirine bağlayacak güzergahta çalışmalar başladı.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bir süredir atıl duran Yedikonuk-Kuzey Sahil Çevreyolu bağlantısında çalışmaların tamamlanmasıyla Yedikonuk köyünün sahil yoluna bağlanmış olacağını kaydetti.



Atakan, yaptığı açıklamada, “Yapımı yılan hikayesine dönen yolun bitimi ile birlikte Yedikonuk Köyü ile Kuzey Sahil Çevreyolu birbirine daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde bağlanmış olacak. Bölge halkına hayırlı olsun.” dedi.



Yedikonuk'u Kuzey Sahili'ne bağlayacak 4.7km uzunluğunda, 4m genişliğindeki yolun 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor