YENİ YASAMA YILININ İLK TOPLANTISI TAMAMLANDI...RESEPSİYON DA DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, yaz tatilinin ardından yaptığı ilk toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından resepsiyona geçildi.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

ERHÜRMAN: “DÖVİZDEKİ ARTIŞ KKTC’Yİ TC’YE GÖRE DAHA FAZLA ETKİLEDİ”

Meclis Genel Kurulu’da ilk sözü Başbakan Tufan Erhürman aldı.

Meclis ve hükümet olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirten Erhürman, bu dönemin sona ermesine ilişkin işaretlerin oluşmasının umut verici olduğunu ancak kesin bir biçimde bu dönem geride bırakıldı demek konusunda tereddütleri olduğunu söyledi.

TL’nin değer kaybına işaret eden Erhürman, bunun nasıl bir dönemden geçildiğini göstermeye yeterli olduğunu belirtti.

Türkiye de, KKTC de TL kullandığı halde ilk 8 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında bu etkinin iki ülkede farklı şekilde yansıdığının görülebileceğini anlatan Erhürman, TC’de 12.29 olarak gerçekleşen enflasyonun, KKTC’de 24.29 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bu bağlamda ekonomideki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalışmanın önemine işaret eden Erhürman, dövizdeki artışın KKTC’yi TC’ye göre daha fazla etkilediğini belirtti.

ELEKTRİK ZAMMI

Erhürman, elektrikte zam yapmamak için çalışırken büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Erhürman bütçenin geçmesinin gecikmesinin yarattığı sıkıntılara da işaret etti.

Tünelin ucunda ışık görünmedi sözlerine işaret eden Başbakan Erhürman, o günlerde yaşanan durumu hatırlattı.

Turizm sektöründe çalışan KKTC vatandaşı sayıları hakkında bilgi veren Erhürman, istihdam açısından hiç arzu edilen bir noktada olunmadığını dile getirdi.

“YENİ BİR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMASINA İHTİYAÇ VAR”

Erhürman yeni bir istihdam seferberliği başlatılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

7-8 aylık dönemde karamsar bir tablo olduğunu ancak yapılması gerekenlerin bilindiğini anlatan Erhürman, herşeyden önce işsizlik oranını azaltacak hamlelere başladıklarını anlattı.

Bunlar içerisinde rekabet edebilir üretim anlayışını devreye sokmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, bu noktada bunun “yabancı öğrenci istihdamı” şeklinde olmaması gerektiğini anlattı.

Eğitim konusunda köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlatan Erhürman, ara eleman eksiğini kapatmak için gerekenlerin yapılması, mezun fazlalığı olan bölümlere verilen bursların gözden geçirilmesi, teknoparklar kurulması gibi çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Erhürman, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi.

“2019 ÇOK KOLAY BİR YIL OLMAYACAK”

Hasar tespit çalışmalarının 2019’un çok kolay bir yıl olmayacağını gösterdiğini dile getiren Erhürman, ekonominin ihtiyaç duyduğu yasalaştırma çalışmalarının hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ÖZGÜRGÜN

Daha sonra ana muhalefet partisi UBP’nin Başkanı Hüseyin Özgürgün kürsüye çıktı.

Özgürgün, Erhürman’ın yaptığı konuşmanın ardından kendisinin de bir şeyler söylemesinin şart olduğunu anlattı.

Mevcut hükümetin halk iradesine rağmen kurulduğunu ve umut vadetmeyen bir hükümet olduğunu söyleyen Özgürgün, Erhürman’ın yaşananları sadece dövize bağlamasını eleştirdi.

Özgürgün kendilerinin ilk günden, “bu hükümetin yürümeyeceğini” söylediklerini kaydetti.

“Olgun bir tavırda muhalefet yapacağız” dediklerini ve böyle yaptıklarını anlatan Özgürgün, gelinen aşamada bir sıkıntı varsa bunun kaynağının Meclis değil, Hükümet olduğunu söyledi.

Olgun muhalefet tavırlarını sürdüreceklerini dile getiren Özgürgün, “biz devletimizi seviyoruz, halkımıza saygımız var ”dedi.

Öte yandan bunun hükümeti eleştirmeyecekleri anlamına gelmediğini söyleyen Özgürgün, dövizin her dönem yükseldiğini, krizin her dönem yaşandığını kaydetti.

Özgürgün, birçok partinin iktidarda iken yaralar aldığını söyledi.

Hükümet çalışmalarına engel yaratmadıklarını dile getiren Özgürgün, bundan sonra da sadece ülkenin menfaati doğrultusunda hareket edeceklerini anlattı.

Özgürgün, meclis barışını bozacak bir noktaya gelinmemesi gerektiğini kaydetti.

TOPAL: “BU COĞRAFYADA, İNSANLIĞIN BİTMEYEN JEOPOLİTİK KAVGASININ SIKINTISINI YAŞIYORUZ”

Ardından HP adına grup başkan vekili Hasan Topal kürsüye çıktı. Yaşanan coğrafyanın sürekli krizlerin yaşandığı bir coğrafya olduğuna işaret eden Topal, KKTC’nin de bu yaşananlardan etkilendiğini söyledi.

Topal, iç çekişmelerin bir tarafa bırakılması ve birlik içinde çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Hasan Topal, KKTC’nin güvenlik boşluğunu kaldıramayacak durumda olduğunu anlattı.

Topal, HP vekillerinin Meclis’e girdikleri günden bu yana devamsızlık göstermediğini de söyledi.

“Bu coğrafyada, insanlığın bitmeyen jeopolitik kavgasının sıkıntısını yaşıyoruz” diyen Topal, gençlere “Bu ada küsüp kızılıp terkedilecek bir ada değil” diyerek seslendi.

Topal “Tarihte ilk barış anlaşması bu coğrafyada oldu bizde hala bir barış anlaşması imzalanmadı” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT: “‘BU TOPLUM NEDEN ÜRETİMDEN KOPTU’ SORUSUNUN SORULMASI GEREK”

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yeni yasama yılının aynı zamanda yeni denetim yılı olduğunu dile getirdi.

Muhalefetin görevinin eleştirilerini ortaya koymak olduğunu anlatan Özyiğit, KKTC halkının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışmanın hükümetin görevi olduğunu anlattı.

TDP’nin bunun için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğini söyleyen Özyiğit, gelmiş geçmiş hükümetlerin geride bırakılan dönemde bunun için neler yapıldığına bakması gerektiğini belirtti.

KAMU REFORMU…

“Bu toplum neden üretimden koptu” sorusunun sorulması gerektiğini kaydeden Özyiğit, kamu reformunun önemine de işaret etti.

Hidrokarbon konusunun çatışma değil barışa yol açması için çalışmak gerektiğini dile getiren Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs sorununun çözümü için attığı adımlara destek belirtti.

Geçen hafta katıldığı Adana Film Festivali’nde yaptığı gözlemin, KKTC sanatçılarının orada dahi hak ettiği yeri alamadığı olduğunu anlatan Özyiğit, bunun için her türlü girişimi ısrarla yapmaya devam edeceklerini, öte yandan da Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

DENKTAŞ: “FİF, SEÇİM YERİNE, KRİZ DÖNEMLERİNDE KULLANMAK ÜZERE ELDE TUTULMALI”

DP Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, FİF’in, seçim var diye kullanmak yerine kriz dönemlerinde kullanmak üzere elde tutulması gerektiğini ancak bu şekilde yapılmadığı için dövizdeki artışın fiyatlara direkt yansıdığını ve hükümetin elinde bunun için kullanacak enstrüman olmadığını dile getirdi.

“HER EYLEM KARŞILIĞINDA BİR ŞEY VERİLME ALIŞKANLIĞI VAR”

Eylemler yapıldığını, bunların kimi zaman haklı kimi zaman haksız olduğunu dile getiren Denktaş, her eylem yapıldığında karşılığında bir şey verilme alışkanlığı olduğunu söyledi.

Kendisinin statükocu olmakla suçlandığına atıfta bulunan Denktaş, “Ülkenin en büyük statükocuları sendikalar ve sivil toplum örgütleridir” dedi ve içinde bulunulan durumdan çıkmak için elbirliği ile çalışmak gerektiğini anlattı.

Bugün yapılan eyleme işaret eden Denktaş, “bu eylemi yapanların diğerleri arasında en avantajlı kesim olduğunu” söyledi.

Bir sivil toplum örgütünün kendisine mektup yazarak, “gidin Türkiye’den para isteyin” dediğini söyleyen Denktaş, bu mentaliteyi kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yerel gelirlerin arttığını söyleyen Denktaş bütçe hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini, sistemsel hatalara rağmen mükellefiyetleri ödemeye devam ettiklerini anlatan Denktaş, daha da yapılması gerekenler olduğunu kaydetti.

Denktaş, kendisine ‘döviz borçlulara çare bulmadınız’ dendiğini ancak mevduatları da kaçırmamak için atılacak adımların dikkatlice atılması gerektiğini anlattı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, Kıbrıs konusunun gündeme getirilmediğini söyledi.

“New York’ta neyin olmayacağı ortaya çıktı” diyen Arıklı, Meclis’in ve hükümetin halkın önüne yeni alternatifler koyması gerektiğini anlattı.

Ekonomideki sorunların dövizden değil piyasanın kontrolsüzlüğünden kaynaklandığını söyleyen Arıklı, Türkiye’den 1 TL’ye getirilen domatesin KKTC’de 7,5TL’ye satıldığını anlattı.

FİF’in önceki dönemde “hoyratça ve hovardaca” harcandığını söyleyen Arıklı, önümüzdeki günlerde bu fona daha fazla ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

2019 yılının ekonomik açıdan çok daha zor geçeceği öngörüsünü dile getiren Arıklı, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmasını eleştirdi.

Arıklı da, “Bu ülkenin statükocusu sendikalar ve sivil toplum örgütleridir” diyerek , sendikalara direnmesi için hükümete her türlü desteği vereceklerini, gerekli adımların atılmaması halinde ülkenin “batacağını” söyledi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Toplantının ardından resepsiyona geçildi.

Meclis Genel Kurulu sonraki birleşimini yarın 10.00’da gerçekleştirilecek.