Yol vermeme nedeniyle kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokakta, aralarında yol vermeme sebebiyle çıkan tartışma sonucu, B.C.Ş. (E-22), bıçakla, Naim Temel ve Umut Özer’i muhtelif yerlerinden yaraladı. Zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan tedavileri ardından müşahede altına alındı.

GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da bir ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, M.K.’nin (E-21) tasarrufunda 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Polis M.K.’yi tutukladı.

LEFKOŞA’DA PARK YERİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Lefkoşa’da Abdiçavuş Sokak üzerinde aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan küreği Songül Demir’in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim zarara uğratan ve Esat Demir’in de başına vurup ciddi şekilde darp eden C.D. (E-39) tutuklandı.

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilenler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Songül Demir taburcu edilirken, Esat Demir müşahede altına alındı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2020, 15:25