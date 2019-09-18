Yönlüer: "Birileri bu arkadaşlara iktidarda olduklarını hatırlatsın lütfen"

Gündemi değiştiren siyasi açıklamalar artık sosyal medya üzerinden yapılır hale geldi.Bu duruma sessiz kalmayan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hükumette yer alan milletvekillerine eleştiride bulundu.Özellikle son günlerde Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına Ahmet Yönlüer'in göndermede bulunması gözlerden kaçmadı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer'in işte o paylaşımı;

Son gunlerde her ne halse iktidari elinde bulunduran ubp ve hp milletvekillerinin bazilari;sosyal medya hesaplari uzerinden”ihtiyat sandiginda biriken paralarla hastane yapalim,” “ sunu soyle bunu boyle yapalim” gibi paylasimlarda bulunuyorlar!

Buyurun yapin kardesim,elinizi tutan mi var?!

Birileri bu arkadaslara iktidarda olduklarini hatirlatsin ltf:)))

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019, 18:01