YYK’da Önemli Toplantı

YYK’da, özel radyo ve televizyon kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, televizyon kuruluşlarının karasal yayın lisansı bulunmaması ve yeniden düzenlenen yasa üzerinde duruldu.

Özel radyo ve televizyon kuruluşları, Yayın Yüksek Kurulu (YYK)’nun daveti üzerine bugün bir araya gelerek lisans ve yayın izni konularını değerlendirdi.

YYK Başkanı Feyzi Hansel ile üyelerden Hüseyin Gürlek’in hazır bulunduğu toplantıya, radyo ve televizyon kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile temsilcileri katılım gösterdi.

YYK toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ülkemizde yayın yapan televizyon kuruluşlarının karasal yayın lisansı bulunmaması nedeniyle karasal yayın lisansı başvurusu yapmaları konusu üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca yeni yürürlüğe giren Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasası ve yasanın getirdiği muhafiyetler hakkında bilgiler verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023, 17:17