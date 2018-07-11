ZAMLARI ELEŞTİREN ÖZGÜRGÜN, HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi ve hükümeti istifaya çağırdı.



UBP basın bürosunun açıklamasına göre Özgürgün, hükümetin tedbir almak yerine yeni zamlar hayata geçirdiğini kaydetti.



Özgürgün, “Elektrik ücretleri konusunda tedbir alacaklarına yüzde 33’e varan yeni zam ile geçtiğimiz beş ayda yapılan ve ekonominin temel girdisi olan elektrik zammını toplamda yüzde 56’ya çıkararak ülkeyi yaşanamaz hale getiren hükümet çıkıp özür dileyeceğine hâlâ beceriksizliğini savunma yönüne gitmektedir. Hele de ülkenin lokomotif sektörlerinden olan endüstri sektörüne yapılan yüzde 31 oranında zammın vatandaşa yansıyacak yükünün göz önünde bulundurulmaması, olayı daha da vahim hale taşımaktadır” ifadelerini kullandı.



Zamların en kısa zamanda geri alınması gerektiğini ifade eden Hüseyin Özgürgün, hükümeti, halkı perişan eden dövizdeki artışa karşılık çare üretememesi ve yapılan zamlar nedeniyle istifaya çağırdı.