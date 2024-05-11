Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

Koopspor: Halil (15), Hasan (7), Bosley (24), Alpay (4), James (11), Emir Can (11), Hakan (4), Refet (5)

Çetinkaya: Cantuğ (14), Enock (12), Burak (4), Marcel (6), Emrah, Mustafa (2), Laval (4), Gökay (23)

İlk periyot: 23-13

İlk yarı: 49-30

Üçüncü periyot: 66-46

EXtend Erkekler Ligi’nde ilk yarının son maçında Koopspor, Çetinkaya’yı 88-63 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Koopspor baştan sona üstün olduğu maçı 25 sayı farkla 88-63 kazarak ilk yarıyı yenilgim lider bitirdi.

Maçta Koopspor’da 4 oyuncu çift hanelere çıkarken Bosley 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 23 verimlilikle maçın öne çıkan ismi oldu.