Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz
Koopspor: Halil (15), Hasan (7), Bosley (24), Alpay (4), James (11), Emir Can (11), Hakan (4), Refet (5)
Çetinkaya: Cantuğ (14), Enock (12), Burak (4), Marcel (6), Emrah, Mustafa (2), Laval (4), Gökay (23)
İlk periyot: 23-13
İlk yarı: 49-30
Üçüncü periyot: 66-46
EXtend Erkekler Ligi’nde ilk yarının son maçında Koopspor, Çetinkaya’yı 88-63 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Koopspor baştan sona üstün olduğu maçı 25 sayı farkla 88-63 kazarak ilk yarıyı yenilgim lider bitirdi.
Maçta Koopspor’da 4 oyuncu çift hanelere çıkarken Bosley 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 23 verimlilikle maçın öne çıkan ismi oldu.
Editör: Burhan CANBAZ