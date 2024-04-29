Extend Erkekler Ligi üçüncü haftasında Koopspor liderliğe yükseldi.
Koopspor üçüncü haftayı yenilgisiz olarak 6 puanla ilk sırada tamamladı.
İkinci sırada Caeasar Larnaka Gençler Birliği 5 puanla ikinci sıraya çıkarken, Baf Ülkü Yurdu 5 puanla üçüncü durumda yer aldı.
Savoy Marmara 4 puanla dördüncü, haftayı galip tamamlayan Soyer Aksu da 4 puanla beşinci sırada.
Çetinkaya ise 3.haftayı da galip alamayarak 3 puanla 6.sırada bitirdi.
Haftanın açılış maçı yarın
Ligin 4.haftası yarın akşam Soyer Aksu ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacaklar.
3 Mayıs Cuma akşamı Baf Ülkü Yurdu – Caesar Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt Spor Slalonu’nda mücadele verecekler.
Savoy Marmara ile Çetinkaya da 3 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele verecekler.