Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyeler arası aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Necati Özsoy başkanlığında sosyal aktivitelere de büyük önem veren KTSYD yönetimi, Masa tenisi turnuvasından sonra bu kez de darts turnuvası düzenliyor. Merhum spor yazarlarından Gültekin Mavigözlü anısına 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.30'da Yenicami Kulübü’nde yapılacak olan darts turnuvasında KTSYD üyeleri biraraya gelecek. Gültekin Mavigözlü 16 Şubat 2014 tarihinde KTSYD üyesi iken vefat etmişti.

Editör: Burhan CANBAZ