Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2023-2024 sezonunu dün akşam gerçekleştirdiği Latin Ezgileri Konseri ile kapattı.

Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı konseri bazı belediye meclisi üyeleri de izlerken konseri izlemeye gelen müzikseverler keyifli saatler geçirdi

Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen konserde LBO, Blue Bossa, Bessame Mucho, Dos Gardenias, Manha de Carnaval ve Sensiz Yıllarda gibi sevilen parçalarını icra ederken seyirciler de hareketli parçalara eşlik etti

Editör: Burhan CANBAZ