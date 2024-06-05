Yer: DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ali Kozok, Çağakan Kılıç

DAÜ: Tümeysa (26), Berfe (2), Berna (16), Sıdıks (2), Santina (4), Gül (2), Melisa (2)

Levent: Dilara (17), Çisem (4), Dilem, Didem, Günay (26), Gamze (9), Nehir (5), Ernestine, Pearl, Cemaliye (11), Fatma, Beren (9)

İlk periyod: 13-14

İlk yarı: 32-39

Üçüncü periyot: 41-62

Extend Kadınlar Ligi’nde 5. maçında Levent deplasmanda Doğu Akdeniz zümşversştesş’nş 86-54 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı başa baş geçti.

İlk periyodu Levent 14-13 ve devreyi de 39-32 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstün olan Levent farkı açtı ve maçı 86-54 kazanarak ligde 5. maçından da galip ayrıldı.

Maçın en skorer isimleri 26’şar sayı atan DAÜ’den Rümeysa ve Levent’ten de Günay oldu