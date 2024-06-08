Yer: Levent Kolej Spor Salonu

Hskemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Ali Kozok

Levent: Dilara (7), Çisem (5), Didem (2), Günay (19), Gamze (3), Nehir (22), Fehime, Ernestine (6), Cemaliye (20), Fatma, Beren (29)

CLG.Birliği: Yağmur (19), Ayşe (2), Nezaket (2), Komogelo (10), Aleyna (5), Bircan, Judel (4), Özen (3), Ketlegia (4), Arzum (2)

İlk periyot: 38-17

İlk yarı: 53-28

Üçüncü periyot: 77-44

Extend Kadınlar Ligi 6. hafta maçında yenilgisiz lider Levent, ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliğini 103-51 yenerek klasmanı lider bitirdi.

Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren üstün oynayan Levent ilk periyodu 38-17 devreyi de 53-28 önde bitirdi.

İkinci yarıda da temposunu devam ettiren Levent farkı daha da açtı ve maçı 103-51 kazarak klasmanı yenilgisiz lider bitirdi.

Klasmanın son maçı 11 Haziran Salı akşamı Doğu Akdeniz Üniversitesi- Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı oynanacak.