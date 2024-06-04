Yakın Doğu Üniversitesi alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz yıl İzmir takımlarından PETKİM Spora transfer olan genç basketbolcu Mehmet Akif Öztürk yeniden Türkiye U 14 Milli takımına çağrıldı.

Daha önce Antrenörlüğünü Ahmet Dağerin yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Alt yapısında parlayan ve PETKİM Spora transfer olan genç oyuncu Akif, Türkiye Basketbol Federasyonunun koordinatörlüğünde Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kosova takımlarının katılımı ile 06-10 Haziran 2024 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek olan FIBA Altyapı Gelişim Projesinin Final Turnuvasına katılacak.

Editör: Burhan CANBAZ