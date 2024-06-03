Mourinho resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulubü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.

Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık gerçekleştirildi. Törenden 2 saat önce tribünlerdeki yerlerini alan 30 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, Jose Mourinho lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Sahaya kurulan büyük sahneye kulüp başkanı Ali Koç'la birlikte gelen Mourinho, imza töreni öncesinde tribünleri selamladı.

Tribünlerdeki taraftarların desteklerine karşılık veren Jose Mourinho, sevgi gösterileri için teşekkür etti.

"Sizin hayalleriniz, benim hayallerim"

İsminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirten Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.