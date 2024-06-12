New York Times (NYT) gazetesi, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya yeni bir Patriot hava savunma sistemi göndereceğini bildirdi.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla NYT gazetesine konuşan 2 ABD'li kıdemli yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya Patriot sistemi gönderme kararını geçen hafta aldığını belirtti.

Bakımın ardından Patriot sisteminin gelecek günlerde Ukrayna'ya gönderilebileceğini aktaran yetkililer, bu kararın diğer müttefik ülkeleri aynısını yapmaya teşvik edebileceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bir Patriot bataryasını da Polonya'ya konuşlandırabileceğini kaydetti.

- Biden, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım öngören paketi imzalamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini müzakere ettiklerini bildirmişti.

Almanya da üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin gelecek haftalarda Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 6 ay süren askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım öngören paketi imzalamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de 26 Nisan'da Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını bildirmişti.