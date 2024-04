Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladığını ve Erdoğan'a yaptıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

İtalya ve Vatikan'daki temasları için Roma'da bulunan Erbaş, bu sabah Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, Papa Franciscus ile görüştü.

Erbaş, Papa ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İtalya'da binlerce vatandaşa diyanet hizmetlerini daha yakından sağlamak için kurulan Vakfın genel kurulunu gerçekleştirmek üzere burada bulunduklarını dile getiren Erbaş, "Bu vesileyle gelmiş olduğumuz İtalya'da Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva (Papa Franciscus) ile faydalı bir görüşme de gerçekleştirmiş olduk." dedi.

- Erbaş, Erdoğan'ın Filistin mektubunu Papa'ya iletti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa ile görüşmelerinin merkezinde Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu ve bu konuya dair TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektubunu Katoliklerin ruhani liderine ilettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyanın gündeminde olan önemli konuları ve özellikle Filistin'de yaşananlarla ilgili mesajlar taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mektubunu bu görüşmede Papa Fransuva'ya (Franciscus) takdim etmiş olduk. Cumhurbaşkanı'mız bu mektuplarında, Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir. Mektuplarında aynı şekilde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasının ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almasının şart olduğu mesajı verilmiştir."

- Görüşmenin ana konusu Filistin-İsrail meselesi ve Gazze’de yaşananlar

Erbaş, Papa ile görüşmesine dair de şunları söyledi:

"Görüşmemizin ana merkezini; İsrail'in Filistin'de işlediği cinayet, katliam ve insanlık suçları oluşturmuştur. Barış ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kudüs'ün, İsrail zulmü altında olduğu Müslüman-Hristiyan demeden, bebek çocuk masum demeden, cami-kilise gözetmeden her yerin yakılıp yıkıldığı, çocuk-yaşlı-hasta-kadın demeden herkesin katledildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma bir son vermek için birlikte çalışılması ve dünyanın dikkatinin daha fazla Filistin'e, Gazze'ye çekilmesi ve İsrail zulmünün durdurulması konusunu dile getirdik. Papa Fransuva (Franciscus), Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladı. Bu sebeple şahsen selamlarını kendisine iletmemizi istedi ve 'Yaptıkları için çok teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı."

- Erbaş ile Papa, aile konularını da ele aldı

Aile konularını da ele aldıklarını aktaran Erbaş, "Ailenin çok önemli olduğu ve aileyi tehdit eden unsurlar konusunda istişarelerde bulunduk. Bize emanet olan ve hepimizin evi durumunda olan dünyamız yani çevre konusundaki düşüncelerimizi de paylaştık. Bu konuda da çevrenin korunması, ailenin korunması, dünyanın korunması konusunda neler yapılabildiği hususlarını kendisiyle istişare ettik. Papa, bu konularla ilgili yapılması gereken çok işler olduğunu vurgulayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dünya barışı için yaptığı çalışma ve gayretlerinden dolayı tekrar teşekkür etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Ali Erbaş, "Ve inşallah Gazze'de akan kanın, yapılan zulmün, katliamın, soykırımın son bulması noktasında bütün insanlığın dikkatinin tekrar çekilmesi ve özellikle bir an önce acilen ateşkesin sağlanması konusunda herkesin seferber olması, her kesimin, her yetkilinin mutlaka bu konuda bir şeyler yapmasını çok önemsiyoruz. Buna vesile olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Orta Doğu'daki diğer gerginliklerin gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soruya da Erbaş, "Bu konularla ilgili çok detaya girmedik ama dünyada barışın gerçekleşmesi ve özellikle Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması konusunu merkeze aldık. Türkiye’ye yaptıklarından dolayı teşekkür etti. Dünya liderleri içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki gayretlerini her zaman, bunu hayırla yad ettiğini ve teşekkür ettiğini ifade etti.” yanıtını verdi.