Pınarlı’da tarım alanında faaliyet gösteren bir işletmede çalışan S.K.(E-51) iş yerinde yaptığı satışlar karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 2200 TL parayı iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt ve Doğancı’da yangın

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt’ta dün Lisani Ahmet Sokak’ta bir apartmanın araç park yerinde, park halinde bulunan Ömer Orhan’ın kullanımındaki HV 757 plakalı salon araçta araç sahibi tarafından tamir yapıldığı sırada akü uzatma kablosundan atılan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın arka koltukları, iç ve tavan döşemesi, benzin deposu ve hortumları, arka bagaj ve üst boyası yandı, çıkan ısı nedeniyle tüm camları patladı.

Doğancı’da ise dün arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, 5 adet kelepçeli su borusu, 400 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve 4 adet narenciye ağacı yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.soruşturma devam ediyor.