“Eski Girne Belediyesi Binası ve Ramadan Cemil Meydanı Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarışması” için protokol imzalandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) iş birliğindeki yarışmayla ilgili Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal, eski KTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Adanır ile iki kurumun yöneticileri katıldı.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, ismi meydan olan ancak gerçekte meydan fonksiyonu göremeyen Ramadan Cemil Meydanı’nın, günün koşullarına uyarlanması adına önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile iş birliği kararı aldıklarının altını çizen Şenkul, konunun resmiyete kavuştuğu bugünün, Girne için de çok önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Amacın Girne’ye yakışır bir meydan kazanmak olduğunu vurgulayan Şenkul, bu anlamda katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Aysal

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, son dönemlerde yarışmalar aracılığıyla birçok özel projenin hayat bulduğunu belirterek, farklı fikirler ve vizyonların bir araya toplanmasının, çok olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Bunun bir kentsel tasarım yarışması olduğunu kaydeden Aysal, bu önemli vizyonu ortaya koyan, katkı sağlayan ve sağlayacak olan herkese teşekkür etti.

-Adanır

Eski KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ise özellikle kamusal alanlarda yapılacak projelerin yarışma yoluyla hayat bulmasının, ülke değerlerine güveni ve verilen değeri ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu noktada böylesi bir yarışma kararı alınmasının, özellikle Girne için çok önemli olduğunu belirten Adanır, herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

-Yarışma süreci

Toplantıda yarışma süreci hakkında da bilgi verildi. Buna göre süreç sırası ile jüri tespiti, yarışmaya katılım koşullarının belirlenmesi, yarışma konusuna ilişkin verilerin ve ihtiyaç programının hazırlanması, yarışma takviminin belirlenmesi, ödüllerin tespiti, yarışma giderlerine ve proje hizmetlerine ilişkin ödeneğin bulunması, şartname ve eklerinin jüri tarafından kesinleştirilerek imzalanması, yarışmanın ilanı, yarışma değerlendirmesi ve sonuçların ilanından oluşacak.