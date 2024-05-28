Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red 7 Oil U14 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre finale kadar tüm eşleşmeler çekilen kura sonucu belirlenirken finallerin tarihleri de yeniden güncellendi.



2.TUR EŞLEŞMELERİ

Vadili TÇBSK - Mehmetçik TÇBSK

Küçük Kaymaklı TSK - Tuzlaspor

Binatlı YSK - Türk Ocağı Limasol

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Zümrütköy SK

Miracle Değirmenlik SK - Yenicami AK

Doğan Türk Birliği - Serhatköy SK

Mağusa Türk Gücü - Ozanköy SK

Çetinkaya TSK - 1461 İskele Trabzonspor



FİNAL TARİHLERİ

2.TUR: 14-15 HAZİRAN 2024

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 22-23 HAZİRAN 2024

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 25-26 HAZİRAN 2024

YARI FİNAL 1.MAÇ: 29-30 HAZİRAN 2024

YARI FİNAL 2.MAÇ: 6-7 TEMMUZ 2024

FİNAL: 12 TEMMUZ 2024

Editör: Burhan CANBAZ