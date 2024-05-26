Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) iş birliğinde “Yerel Medyada Dijitalleşme” temasıyla “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı” düzenlenecek.

RTÜK ve TİMBİR iş birliğinde Ankara’da düzenlenecek “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı” ile yerel medyada dijitalleşme ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve RTÜK uzmanları ile akademisyenler, gazeteciler, televizyon yayıncıları, haber ajansı ve internet medyası temsilcileri, hukukçular ve dijital yayıncılık ile pazarlama iletişimi uzmanları olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının sunumlar gerçekleştireceği konferansta, Türkiye Yüzyılında yeni yayıncılık modelleri, yerel medyadaki dijital dönüşümde sorunlar ve örnekler ile yapay zekanın medyaya etkisi ve riskler başta olmak üzere çeşitli konular ele alınacak. CP Ankara Otel’de 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 10.00’da başlayacak Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı’nda Türk Basın Tarihi temalı fotoğraf sergisi de açılacak.

“MEDYADA DİJİTALLEŞME ÇOK YÖNLÜ ELE ALINACAK”

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, RTÜK’ün destekleri ile gerçekleştirecekleri Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı’nda alanında uzmanların sunumları ile medyada dijitalleşmenin çok yönlü ele alınacağını kaydetti. Teknolojinin günlük yaşama dahil olduğu dijitalleşme çağında yayıncılığında dönüşüm yaşadığını kaydeden Dr. Basa her geçen gün hayatımıza entegre olan yeni medya, iletişim ve bağlantı kurma ve bilgiye erişme şeklinin yeni fırsatlar oluşturduğuna da dikkat çekti.

“ETİK KURALLARI BELİRLENMİŞ BİR DİJİTAL MEDYAYA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’de dijital medyanın hızla gelişmesi ile dijital yayın mecralarının kontrolsüz bir şekilde kurularak herhangi bir akreditasyon işlemine tabii tutulmadan yayın yapabildiğine dikkat çeken Dr. Basa şöyle konuştu:

“Bu durum dezenformasyon başta olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Türkiye Yüzyılında etik kuralları belirlenmiş, akreditasyon işlemine tabi, standartları oluşturulmuş bir dijital medyaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gerekçelerle; 3335 kanun kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği olarak, RTÜK öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişim fakültelerinin temsilcileri ve üyelerimizin katılımı ile düzenleyeceğimiz Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansında sorunlar katılımcı bir modelle görüşmelere açılıp, sahadan direkt bilgilerle politika metinleri oluşturulması hedeflenmektedir”

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Dr. Basa, Türk medyasının gelişimine öncülük eden, sorunların çözümü noktasında inisiyatif alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.