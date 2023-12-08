Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan yönetiminin barış anlaşması yolundaki ortak açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Moskova, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığının, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanması yolundaki ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Bakü ile Erivan arasında askerlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022'de imzaladığı üçlü anlaşmalar hususunda Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecinin geliştirilmesi için yeni imkanlar yaratıyor. İleride de ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, sınırların belirlenmesi, barış anlaşmasının imzalanması ve sivil toplum aracılığıyla temasların sağlanması konularında destek sağlamaya hazırız."

Zaharova, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumunun ev sahipliği için yaptığı başvuruyu destekleme ve kendi adaylığını geri çekme yönündeki kararını da olumlu karşıladıklarını ifade etti.