HAMİLELİKTE ALINAN KİLOLAR ÇOCUKLARDA SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİYOR



Hamilelik sırasında önerilenin altında ya da üstünde kilo almanın, ileride çocukların sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabildiği belirlendi.

Sonuçları "Diabetologia" dergisinde yayımlanan çalışmada, hamilelikte önerilen kilo alımına uyan ve uymayan şeklinde iki gruba ayrılan 905 anne ve çocuğu inceledi.

Hong Kong Çin Üniversitesinden araştırmacılar, 7 yaşına geldiklerinde, katılımcı annelerin çocuklarının kalp sağlığını değerlendirdi.

Gebelik öncesi kilosunu ve diğer birçok risk faktörünü değerlendiren araştırmacılar, önerilen kiloyu alan annelerle kıyaslandığında, fazla kilo alan annelerin çocuklarının yüksek tansiyon, insülin direnci ve yüksek vücut kitle endeksi açısından daha fazla risk altında olduklarını ortaya koydu.

Çalışmada, anneleri önerilen kilonun altında alan çocukların ise tansiyon ve diyabet riskinin yüksek olduğu kaydedildi.