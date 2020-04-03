İlkbahar, corona virüsü durduracak mı?

İngiliz araştırmacılar, yeni tip corona virüsün (Covid-19)’un akrabası olan üç tip corona virüsün neden olduğu solunum yolu hastalıklarının yıllar içindeki artış oranlarını incelediler. Uzmanlar enfeksiyonların ilkbaharda durma noktasına geldiğini ve kışa kadar geri dönmediğini keşfettiler.

Bilim insanları buradan hareketle ısı, nem ve güneş ışığının yeni tip corona virüsü de mayıs ayında yavaşlatabileceğini öngörüyor. Ancak, sıcak havanın Covid-19’a olan etkisi bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma Türkiye dahil 200’ün üzerinde görülen ve dünya genelinde 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip corona virüsün (Covid-19 ya da SARS-CoV-2) bahar aylarında etkisini kaybedeceğine dair umutları güçlendirdi. Bilim insanları mayıs ayında corona virüsün yayılımının yavaşlayacağını öne sürdü.

ENFEKSİYONLAR KIŞ AYLARINDA ARTIYOR, BAHAR AYLARINDA AZALIYOR

2006-2011 yılları arasında mevsimsel grip, bronşit, zatürre gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olan üç tür corona virüsün – HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-229E – incelendiği çalışmada, enfeksiyonların bahar zamanlarında azaldığı ve kış aylarına kadar artmadığı kaydedildi. Bilim insanları bu çalışmadan yola çıkarak sıcaklığın, güneş ışığının ve nemin corona virüs izlerini sildiğini belirtti.

Robert Aldridge liderliğindeki UCL’de araştırma ekibi, Grip İzleme (Flu Watch) topluluk çalışmasının verilerini kullandı. Katılımcılar, İngiltere’deki gönüllülerden rastgele seçildi ve tüm hane halkı üyeleri çalışmaya katılmaya davet edildi.

ŞUBAT-MART ARASINDA EN YÜKSEK SEVİYE

Katılımcılar, solunum yolu hastalıklarının herhangi bir semptomunu bildirmek için haftalık olarak temasa geçtiler. Araştırmacılar, her mevsimde corona virüs oranının haftalık olarak yüz binde 390 olduğunu saptadı. Şubat – mart arasında ise bu oran en yüksek seviyesine yani yüz binde 759’a çıktı.

Daha sonra, mayıstan ağustosa kadar, vakalar neredeyse yüz binde sıfıra kadar indi. Ancak, İngiltere’de kış aylarının yaşandığı kasım ayından itibaren vakalar tekrar artmaya başladı.

Wellcome Open isimli araştırma dergisinde yayımlanan çalışmada yazarlar şu ifadeleri kullandı: “Çalışmamız HCoV’un İngiltere’de mevsimsel bir artış izlediğini, kış mevsiminde ise zirveye çıktığını gösteriyor. Mevsimselliğin kısmen sıcaklık, nem ve güneş ışığı gibi hem virüslerin hayatta kalmasını etkileyen hem de bağışıklık sisteminin bu enfeksiyonlara ne kadar iyi tepki verebileceğini etkileyen çevresel faktörlerden kaynaklandığına inanıyoruz.”

Makalenin baş yazarı Aldridge ise, ‘Bulgularımız, İngiltere’de yaz aylarında da devam edecek fakat daha düşük yeni tip corona virüs bulaşma seviyelerini görebildiğimizi destekliyor” ifadelerini kullandı.