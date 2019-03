İnme ve önlenebilir faktörler

“Fazla kilolardan neden hemen kurtulmalıyız ?”sorusuna elbette birçok cevabın olduğunu biliyoruz fakat bugün inme (beyin kanaması) üzerine yapılan çok büyük bir çalışmanın sonuçlarına dikkat çekmek istiyorum. Çalışmanın adı INTERSTROKE ve bu çalışmada 32 ülkeden 26,919 katılımcı yer alıyor.

Bu çalışmaya göre dünyadaki inme vakalarının %90’ı aşağıdaki 10 önlenebilir/değiştirilebilir faktör ile bağlantılı:

1. Yüksek tansiyon veya en az 140/90 mm Hg

2. DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE

3. Apolipoprotein B/ Apolipoprotein A-1 ORANI

4. DİYET

5. BEL/ KALÇA ORANI

6. Psikososyal faktörler

7. Sigara içmek

8. Kardiyovasküler faktörler

9. Alkol kullanımı

10. DİYABET

2,3,4, 5 ve 10 numaralılara özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum! Hepsi birbiriyle nerdeyse direk bağlantılı....beslenmenize dikkat ederseniz inme gibi birçok ciddi hastalığın riskini önemli bir ölçüde azaltmış olursunuz

Uzmanlar primer inme (yani inme geçmişi olmayan kişilerde) riskini azaltmak için gereken vakalarda antihipertensif ilaçlar, kan incelticiler ve statinlerin (kolesterol ilaçları) yanı sıra sigarayı kesmenin, beslenmeyi düzenlemenin, fazla kilolardan kurtulmanın ve egzersizin elzem olduğunu belirtiyor.

Daha fazla beklemeyin, hemen beslenmenize ve yaşam tarzınıza önem vermeye başlayın. “Herşeyin başı sağlık” cümlesi dilimizde kalmasın!

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 22:17