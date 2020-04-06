Korona şişmanlatıyor

Koronavirüs nedeniyle pek çok kişi eve kapanırken uzmanlar kilo alma riskine karşı uyarıyor. Yaz ortasında ayna karşısında kötü bir sürprizle karşılaşmamaksa elinizde.

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası eve kapanmış durumda. Almanya'da spor, yürüyüş gibi nedenlerle iki kişiden kalabalık olmamak kaydıyla parklara gitme, dışarı çıkıp temiz hava alma imkanı hala var. Ancak virüsten ağır etkilenen pek çok ülkede bu bile mümkün değil.

Uzmanlar, sağlıklı beslenmeye ve düzenli hareket etmeye dikkat çekiyor ve aksi takdirde yazın ortasında yasaklar kalktığında ayna karşısında pek istenmeyen bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimiz uyarısında bulunuyor.

Beslenme uzmanı Beatrice de Reynal, "Korona krizinden güçlenerek mi çıkacağız, bilmiyorum. Ama şişmanlamış olacağımız kesin" diyor. Sağlık koçu Julian Mercier de aynı görüşte. "Spor yapmaya çalışsak bile şişmanlamak neredeyse kaçınılmaz" uyarısı yapıyor.

STRES YEDİRİYOR

Hareketsizliğin yanında gözden kaçırılmaması gereken bir diğer faktör, stres. Pek çok kişi salgına yakalanmak ya da işini, gelirini kaybetmek gibi korkularla karşı karşıya. Stres durumlarında kendini yemekle teselli etme eğilimi baş gösteriyor. Sağlık koçu Mercier, kendisinin de markette elma yerine çikolataya yöneldiğini itiraf ediyor, ama bu durumun alışkanlığa dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

GÜNDE 400 KALORİ YAKILMIYOR

Beslenme uzmanı Jennifer Aubert de, yetersiz hareket nedeniyle evde günde 400 kalori daha az yakıldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle porsiyonları küçültmenin ve mümkün olduğu kadar hareket etmenin önemine dikkat çekiyor.

STOKLARA VE HAZIR YİYECEKLERE DİKKAT!

Korona döneminde şişmanlama tehlikesinin bir başka nedeni ise bilinçsizce stoklanan gıda malzemeleri. Eve hele ki çikolata, un, cips gibi bol kalorili yığınaklar yapanlar, bunları bir şekilde tüketip bitirmeye zorunlu hissediyor ve sonuçta belki normal günlük yaşamda alınmayacak kadar kalori, yakılamadığından fazla kiloya dönüşüyor.

EVDEKİ ÇOCUKLAR

Sağlıklı beslenmenin önündeki bir başka risk ise evdeki çocuklar. Uzmanlar ebeveynlere, dışarıda atlayıp zıplayıp enerjisini atamayan çocukların evdeki can sıkıntılarını giderebilmek için yemek kartını kullanmamaları uyarısı yapıyor. Sağlık koçu Mercier, "Evde sinir bozukluğu yaşanmaması adına çocuklara ıspanak yerine çok sevdikleri kıymalı makarnayı pişirmek daha kolay tabii ki. Ama bu bir hata" diyor.

Uzmanlar korona krizinden formda çıkabilmek için ne yapmak gerektiği konusunda hemfikir: Düzenli, dengeli beslenme, hazır yiyeceklerden kaçınıp düzenli olarak evde pişirme ve fiziki aktivite.

SPOR İÇİN DAHA FAZLA VAKTİMİZ VAR

Beslenme uzmanı Aubert, "Şu an evde spor yapabilmek için daha fazla vaktimiz var. Bu fırsattan yararlanmasını bilenler kilo bile verebilir" diyor.

Yemek pişirmeyi bilmiyorsanız, evde geçirilen bu dönem öğrenmek için de eşsiz bir fırsat sunuyor. İngiliz Jamie Oliver, Fransız Cyril Lignac gibi ünlü aşçılar bile basit ve kolay malzemelerle yapılan korona dönemine özel tarifleriyle televizyonlarda boy gösteriyor. Fransız aşçı Lignac, "Bu dönem, çocuklara ve gençlere basit yemeklerin nasıl hazırlanacağını öğretmek için çok büyük bir fırsat" diyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 17:28