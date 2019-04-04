Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'

Beslenme alışkanlıklarının sağlığa etkisini inceleyen bir araştırmaya göre, kötü beslenmek insan ömrünün kısalmasında büyük rol oynuyor.

The Lancet dergisinde yayımlanan Küresel Hastalık Yükü Çalışması (GBD) verilerine göre her yıl 11 milyon kişi beslenmeyle bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünya genelinde her beş ölümden biri de beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Bu oran, sigara içmenin neden olduğu ölümlerden daha fazla.

Beslenmeye bağlı etkenler arasında ömrü en çok kısaltan ise, ekmekte, soya sosunda veya işlenmiş gıdalarda bulunanlar dâhil, her türlü tuz tüketimi.

Araştırmacılar, kalp rahatsızlıkları ve kansere yalnızca 'obezitenin değil, kötü beslenme alışkanlıklarının' neden olduğunu söylüyor.

Küresel Hastalık Yükü Çalışması dünya genelinde her yıl ölüm nedenlerini inceleyen en kapsamlı araştırma.

Araştırmaya göre ömrün kısalmasına neden olan tehlikeli beslenme biçimlerinde şu özellilkler var:

Çok fazla tuz tüketimi

Tam tahıllı gıdaların az tüketimi

Az meyve tüketimi

Diğer ölüm sebepleri arasında da, kabuklu yemişlerin (çerezlerin), tohumların, sebzelerin ve deniz ürünlerindeki omega-3 ile lifli yiyeceklerin az tüketilmesi gösterildi.

BESLENME BİÇİMİ NASIL ÖLÜME NEDEN OLUYOR?

Beslenmeye bağlı sorunlar nedeniyle yaşanan 11 milyon ölüm vakasından yaklaşık 10 milyonunda kardiyovasküler (kalp, damar) rahatsızları görüldü. Bu da tuz tüketiminin neden tehlikeli olduğunun kanıtı olarak gösterildi.

Fazla tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine, bu da kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden oluyor.

Tuzun, kalp ve kan damarlarına da doğrudan etkisi olabilir. Organların etkin bir şekilde çalışmaması da kalbin durmasına yol açabilir.

Tam tahıllı ürünler, meyve ve sebzelerin ise tam tersi yönde etkisi oluyor. 'Kalbi koruyan' bu besinler, kalp bağlantılı rahatsızlıkların oluşma riskini de azaltıyor.

Beslenmeye bağlı ölümlerde en çok görülen kalp rahatsızlıklarını, kanser ve Tip 2 Diyabet izliyor.

KIRMIZI ET VE ŞEKER NASIL ETKİLİYOR?

Son yıllarda yağ ve şeker tüketiminin vücuda etkisi, kırmızı ve işlenmiş et ile kanser ilişkisi en çok tartışılan konular arasındaydı.

Prof. Murray, "Bunlar da zararlı olabilir ama tam tahıllı ürünlerin, sebze ve meyvelerin, tahılların ve lifli ürünlerin az tüketilmesiyle ortaya çıkan sorunlara kısayla daha az" dedi.

Araştırma, gazlı içeceklerin de dünyanın hemen hemen her yerinde çok fazla tüketildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, sağlıklı yaşam savunucularının artık yağ ve şekerin yarattığı sorunlara karşı uyarmaktan çok sağlıklı besinlerin tüketilmesi için kampanya yapmaları gerektiğini söylüyor.

TAVSİYELER NEDİR?

Prof. Murray, "Doğru beslenme hangi kiloda olursanız olun önemli. Yapılması gereken tam tahıllı ürünlerin, meyvelerin, kabuklu yemişlerin, lifli gıdaların ve sebze tüketiminin artırılması ve mümkünse tuz tüketiminin azaltılması" diyor.

Ama bu beslenme şekli bütçeyi zorlayabiliyor.

Günde beş meyve ve sebze tüketiminin, yoksul ülkelerde ev bütçesinin yüzde 52'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Prof. Forouhi ise uyarıda bulunuyor: "Halk, maliyetini karşılayabiliyorsa ve bilinçli davranırsa sağlıklı tercihler yapabilir ama raflarda bir alana bir bedava kampanyası varsa bu sağlıksız tercihlere neden olabilir, mesaj yerine ulaşmaz. Sağlı ama ucuz seçeneklere ihtiyaç var."

Prof. Forouhi ve Prof. Murray'e göre artık, yağ, şeker ve tuz tüketimine odaklanmak yerine hangi sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğine odaklanılmalı.