Yaşlanma Karşıtı Gıdalar

İnsanoğlu uzun yıllar boyunca zamana meydan okumanın yollarını aramaktadır. Zamanın akıp geçtiğinin en büyük kanıtı ise cildimizde oluşan kırışıklık, renk düzensizliği ve nem azlığı gibi belirtilerdir.

Genç bir cilde sahip olmanın gıdalarla olan ilişkisinin yanında bazı faktörler de cilt yaşlanmamıza ciddi etki etmektedir. Bunların başında ise sigara geliyor. Sigara, cildin iki yapı taşı olan kolajen ve elastinin parçalanmasına neden olmakta ve yapıtaşını kaybeden cilt de daha donuk ve mat görünmektedir. İkinci etken ise hayatımızın her anında bizi yalnız bırakmayan stres. Stres, vücudumuzda kortizol hormonu üretilmesini teşvik ederek, bu yapıtaşlarını yine iş görme hale getirmektedir.

Hangi gıdalar yaşlanma karşıtı?

C vitamini cilt için bir kalkan görevi görür; çünkü antioksidan özellik gösteren bu vitamin, cildimizi zararlı serbest radikallere karşı korumaktadır. Burada önemli nokta C vitamininden zengin narenciyeleri şeker ile tatlandırmamak gerektiğidir. Aksi halde şeker cildimizin yapıtaşlarına bağlanıp onları iş yapamaz hale getirmektedir. O nedenle günlük diyetimizde karbonhidrat tüketimine de dikkat etmeliyiz. Turunçgillerin yanında ahududu ve yabanmersini de C vitamini açısından muhteşem kaynaklar arasındadır ve inanın günde bir bardak yabanmersini suyu içmek hayatınızı tamamen değiştirebilir.

Annelerimizin kaynattığı kemik suyundaki kolajen de cilt için oldukça faydalıdır. Ben de günlük hayatımda kasaptan özellikle kaynatmak için kemik alanlardanım. Üç kez kaynattığım o suyu sonrasında buz kalıplarına koyuyor ve her yemek yapışımda bir kalıp ekliyorum. Çünkü kemikte ve kemik iliğinde bulunan kolajen kaynatma ile suya geçiyor.

Bunlara ek olarak, ıspanak, brokoli, domates, kekik (K vitamini de içerir), kuşkonmaz, kuru kayısı gibi gıdalardaki E vitamini de antioksidan özelliği sayesinde cildin kollajen yapısının korunmasında büyük önem taşımaktadır. Avakado ile cilt parlaklığınızı arttırabilir, nar tohumu yağı ile de cilt yaşlanmasının ciddi ölçüde önüne geçebilirsiniz.

Yaşlanmak mı? Gıdalarla artık değil…

Sağlıkla kalın.