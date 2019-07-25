Yaz Meyveleri

Yaz mevsimi ile birlikte rengarenk meyveler de market reyonlarını ve pazarları süslemeye başlamaktadır. Bu yazımda faydaları saymakla bitmeyen yaz meyvelerinden birkaçı üzerinde duracağım. Günlük yaşamımızda çok çeşitli gıdalar tüketiyor ama yediklerimizin vücudumuzda hangi görevi üstlendiğini pek bilmiyoruz. O nedenle buyurun içeriklerine birlikte göz atalım.

Karpuz

Antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olan karpuz, likopen ve beta-karoten içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu rol oynamaktadır. Sadece kendisi değil, çekirdekleri de böbrekler için fayda sağlamaktadır. Şeker oranı yüksek bir meyve olduğu için (çünkü kalorisinin yüksek bölümü karbonhidrattan oluşmaktadır) şeker hastalarının kontrollü tüketmeleri gerekmektedir.

Kavun

Yatıştırıcı etkisinden dolayı sinir sistemi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kabızlığı giderip, idrar söktürmesinin yanında cilt kanserine iyi geldiği araştırmalarla belirtilmektedir. Folik asit, C vitamini ve potasyum içeriği yüksektir. Kalp sağlığının korunmasında da görev yapmaktadır.

Erik

Anti-aging özelliği ile özellikle bayanların günlük diyetlerinden eksik etmediği erik aynı zamanda hazmı kolaylaştırır ve bağırsakları yumuşatması ile bilinmektedir.

Kayısı

Beta-karoten içeriği sayesinde kanser türlerinin önlenmesinde etkilidir. İçerdiği kalsiyum ve magnezyum ile de kemik erimesini önlemektedir. Yatmadan yarım saat önce 1-2 tane küçük boy hayısı yediğinizde sinirlerinizin gevşeyip uykunuzun geldiğine şahit olabilirsiniz. Kansızlığa da iyi gelen kayısı, lifli bir meyve olduğu için bağırsakları korumaktadır. Mevsimi dışında ise kurutularak yılın her zamanı yenilebilmektedir. Ayrıca A ve C vitamini açısından da zengin bir meyvedir.

Çilek

Safra kesesi hastalıkları üzerinde etkilidir. Eğer çilek suyu ile gargara yapılırsa diş taşı oluşumunu engeller. Çilek yediğinizde yüzünüze bir canlılık geldiğini fark edersiniz. Potasyum içeriği sayesinde tansiyon dengelenmesini de sağlamaktadır.

Kiraz

Böbrek taşı/kumu kirazdan sorumludur. Oluşmasını önleyerek, oluşanların da dökülmesine yardımcı olmaktadır (ürik asidin vücuttan atılmasını hızlandırır). A vitamini kaynağıdır ve göz dostudur. Ağrı kesici özelliğinden dolayı alternatif tıpta kullanılmaktadır. Ayrıca kilo vermeye yardımcı bir meyvedir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşımaktadır.

Bu rengarenk meyveler arasında kaybolmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Şöyle ki;

-Meyveler yemeklerden hemen sonra tüketilmemelidir (en az 2 saat sonra).

-Aşırı meyve tüketiminden, karaciğer yağlanmasına neden olacağı için, kaçınılmalıdır.

-Bir öğünde hem tatlı hem meyve tüketilmemelidir. İkisinden biri tercih edilmelidir.

-Gaz ve şişkinlik problemi yaşamamak için, her yediğimiz besinde olduğu gibi, ağızda iyi çiğnenmelidir.

Sağlıkla kalın…