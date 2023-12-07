Oturma izni alabilmek için tasarrufundaki sağlık raporlarını sahteleyip Sağlık Bakanlığı’nın sistemine yükleyen Lefkoşa’da sakin Ü.Y.K.(E-22) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

-Evinde 50 gram uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.F.E’nin (E-33) evinde yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 850 Stg nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İçki hırsızlığı olayında ek tutuklama

Lefkoşa’da 3 Aralık’ta yaşanan içki hırsızlığı olayında yeni tutuklamalar yapıldı. Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.(E-22) ve S.A.M.(E-22 ) tutuklandı. Akabinde, bahse konu şahısların evinde yapılan aramada, hırsızlık olduğundan şüphelenilen toplam 18 şişe daha alkollü içki tespit edilerek emare olarak alındı.

Ayrıca 4 Aralık tarihinde Lefkoşa’da, F.A’nın (E-21) meselede zanlı olarak tutuklu bulunan E.M.Z’den (E-21) muhtelif markalardaki toplam 8 şişe alkollü içkiyi, piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edildi. F.A’nın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

-Lefkoşa’da darp olayı

Lefkoşa’da 30 Kasım'da 6.00 sıralarında yaşanan olayda, A.B.(E-20) ve R.E.A’nın (E-20), Z.Z’nin (E-23) başına sert bir cisimle vurarak ciddi şekilde darp ettiği; Z.Z’nin ise tasarrufundaki demir şiş ile A.B.’yi başının arka kısmından yaraladığı kaydedildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahısların tutuklandığı bildirildi.