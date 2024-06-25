Gönyeli’de farklı kişilerden sahtekarlıkla para temin eden 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 18.00 sıralarında, Gönyeli’de faliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden E.K. (E-33), 1.000 stg isteyip, karşılığı olan parayı arabadan getireceğini söyledi ancak parayı getirmeden ayrıldı.

Şahsın, döviz bürosunun önünde bulunan bir kişiye kendisini polis olarak tanıtarak 1.000 ABD dolar tutarında nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği de tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada E.K'nin benzer yöntemlerle 19-22 Haziran tarihleri arasında Gazimağusa ve Girne’de iki kişiden toplam 18 bin 799.20 TL, 5000 Stg ve 90 Euro nakit parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.