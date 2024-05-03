26 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan 2. Uluslararası Açık Baf Satranç Şampiyonasına Kıbrıslı Türkler damgasını vurdu.

A kategorisinde (ELO 1900 üstü) yarışan Hüseyin Can Ağdelen 3. IM (Uluslararası usta) normunu alarak KKTC’nin ilk Uluslararası Ustası oldu.

Bir büyük başarıda Emir Tumburi’den geldi. B kategorisinde (ELO 1900 altı) yarışan sporcumuz 9 turda 7.5 puan alarak şampiyon oldu.

Melin Soyer U16 kategorisinde ,Destina Çıka U14 kategorisinde ,Hatice Haklıgil U8 kategorisinde Şampiyon olarak üstün başarı gösterdi.

Kadınlar genel kategorisinde Eylül Güneş 2.Destina Çıka 3. oldu..

U16 kategorisinde Tuğra İstillozlu 2. oldu.

KKTC den katılan 21 sporcu başarılı sonuçlar alarak, ELO puanlarını yükseltti.

