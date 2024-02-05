Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda ocak ayında sahnelenen ve kapalı gişe oynayan ‘Shakespeare’in Hayaleti’ 16 Şubat Cuma günü tekrar tiyatro severlerle buluşacak.
Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarından verilen bilgiye göre 16+ yaş için hazırlanan oyun, saat 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak. Oyunu izlemek isteyen kişilerin www.kibrisbiletcim.com adresinden bilet temin edebilecekleri açıklandı.
Ufuk Aydoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Batuhan Oruç’un yaptığı oyunda Ömer Dündar, Kıvanç Giritli, Sehernaz Yardımcı, Fatima Saatova oynuyor.