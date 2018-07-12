KIBRIS VİZYONDAKİLER 6 TEMMUZ - 6 AĞUSTOS

Kibris Sinemaları
Kibris İçin Vizyon Filmleri ve Seansları
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 11:30 - 17:10 - 19:40
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 - C&C.tesi 23:50:00
|Hayalet Hikâyeleri
|11:00 - 13:00 - 15:00 - 22:00 - C&C.tesi 23:50:00
|Kaçış Planı 2: Hades
|11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 - C&C.tesi 23:30:00
|Kaptan Dandun
|Dub - 11:00 - 12:30 - 14:10 - 15:45 - 17:20
|Karantina Xıı
|11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 - C&C.tesi 23:15:00
|T.i.m
|19:00 - 21:15 - C&C.tesi 23:40:00
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 11:15 - 14:45 - 17:45 - 20:30 - 23:15
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30
|Ocean's 8
|14:00 - 18:00
|Kaçış Planı 2: Hades
|11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00
|Kaptan Dandun
|Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
|Yakalandın!
|14:00 - 18:00
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 21:00 - C&C.tesi 23:30:00
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
|Kaptan Dandun
|Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
|Yakalandın!
|14:00 - 18:00
|Kaçış Planı 2: Hades
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - C&C.tesi 23:45:00
|Kaçış Planı 2: Hades
|11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 21:00 - C&C.tesi 23:30:00
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|18:45 - 21:15
|Kaptan Dandun
|Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
|Ant-man Ve Wasp
|Dub - 3D - 10:50 - 15:40 - 23:00
|Ant-man Ve Wasp
|3D - 11:20 - 13:00 - 15:55 - 18:20 - 20:50 - 21:35 - 22:35 - 23:20
|Jurassic World: Yıkılmış Krallık
|3D - 12:35 - 15:30 - 17:05 - 21:55
|Kaçış Planı 2: Hades
|10:30 - 13:50 - 15:15 - 18:25 - 20:30
|Ocean's 8
|14:00 - 18:00
|Yakalandın!
|14:00 - 18:00