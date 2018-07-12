KIBRIS VİZYONDAKİLER 6 TEMMUZ - 6 AĞUSTOS

KIBRIS VİZYONDAKİLER 6 TEMMUZ - 6 AĞUSTOS

Kibris Sinemaları

Kibris İçin Vizyon Filmleri ve Seansları
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CINEMALL GAZİMAĞUSA(392) 365 58 00
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 11:30 - 17:10 - 19:40
Ant-man Ve Wasp 3D - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 - C&C.tesi 23:50:00
Hayalet Hikâyeleri 11:00 - 13:00 - 15:00 - 22:00 - C&C.tesi 23:50:00
Kaçış Planı 2: Hades 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 - C&C.tesi 23:30:00
Kaptan Dandun Dub - 11:00 - 12:30 - 14:10 - 15:45 - 17:20
Karantina Xıı 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 - C&C.tesi 23:15:00
T.i.m 19:00 - 21:15 - C&C.tesi 23:40:00
CINEMAX AVENUE(392) 444 24 00
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 11:15 - 14:45 - 17:45 - 20:30 - 23:15
Ant-man Ve Wasp 3D - 11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30
GALLERIA CINEMA CLUB (GAZİMAĞUSA)(392) 365 12 70
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 11:00 - 13:30
Ant-man Ve Wasp 3D - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30
Ocean's 8 14:00 - 18:00
GALLERIA CINEMA CLUB LEFKOŞA MISIRLIZADE(392) 228 96 98
Kaçış Planı 2: Hades 11:00 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30
LEMAR CINEPLEX (GAZİMAĞUSA)(392) 365 63 87
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00
Kaptan Dandun Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
Yakalandın! 14:00 - 18:00
LEMAR CINEPLEX (GİRNE)(392) 822 35 65
Ant-man Ve Wasp 3D - 21:00 - C&C.tesi 23:30:00
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
Kaptan Dandun Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
Yakalandın! 14:00 - 18:00
LEMAR CINEPLEX (GÜZELYURT)(392) 714 69 40
Kaçış Planı 2: Hades 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
LEMAR CINEPLEX (KAYMAKLI)(392) 228 39 25
Ant-man Ve Wasp 3D - 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - C&C.tesi 23:45:00
Kaçış Planı 2: Hades 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45
LEMAR CINEPLEX ORTAKÖY(392) 223 53 95
Ant-man Ve Wasp 3D - 21:00 - C&C.tesi 23:30:00
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 18:45 - 21:15
Kaptan Dandun Dub - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00
STARLUX(392) 444 37 77
Ant-man Ve Wasp Dub - 3D - 10:50 - 15:40 - 23:00
Ant-man Ve Wasp 3D - 11:20 - 13:00 - 15:55 - 18:20 - 20:50 - 21:35 - 22:35 - 23:20
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 3D - 12:35 - 15:30 - 17:05 - 21:55
Kaçış Planı 2: Hades 10:30 - 13:50 - 15:15 - 18:25 - 20:30
Ocean's 8 14:00 - 18:00
Yakalandın! 14:00 - 18:00
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